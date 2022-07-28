حراك نيابي جديد لتغيير سعر صرف الدولار

2022/07/28 | 11:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القيصر، الخميس ، وجود تأييد من قوى الإطار التنسيقي لخفض سعر صرف الدولار .وقالت القيصر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” أغلب القوى المنضوية تحت الإطار التنسيقي تسعى جاهدة ومن خلال الحكومة المقبلة إرجاع سعر صرف الدولار لسعره السابق”.وأضافت أن” اللجان المعنية في […]

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