احتدام القتال في دونيتسك وخيرسون بعد أنباء عن خسارة روسيا 75 ألف جندي

2022/07/28 | 11:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشتد القتال في دونيتسك وخيرسون مع توسيع الجيش الروسي عملياته لإحكام السيطرة على شرقي أوكرانيا وسط مقاومة شديدة من الجيش الأوكراني.وفي ظل التطورات المتسارعة أعلنت موسكو أمس الأربعاء، تدمير عشرات الصواريخ الأمريكية، محذرة الناتو من استمرار دعم كييف بالأسلحة بعد أنباء عن سقوط أكثر من 75 ألف قتيل روسي في الحرب الدائرة منذ فبراير (شباط) الماضي.

تصعيد أوكراني ومع اشتداد القصف المتبادل على دونيتسك، أعلنت موسكو أن إمدادات المياه في مناطق ياسينوفاتايا، وماكيفكا توقفت جراء قصف القوات الأوكرانية.



وأشارت إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت حوالي 500 قذيفة على المناطق الانفصالية في اليوم الأخير.

وأكدت موسكو، أن القوات الأوكرانية تواصل قصف دونيتسك منذ أمس الأربعاء.

ورداً على التصعيد الأوكراني، دعا زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك أمس الأربعاء، روسيا إلى غزو مدن تغطي جميع أنحاء أوكرانيا تقريباً.

وقال دينيس بوشيلين على تلغرام، “لقد حان الوقت اليوم لتحرير المدن الروسية التي أسسها الروس: كييف وتشيرنيغيف وبولتافا وأوديسا ودنيبرو وخاركيف وزابوريجيا ولوتسك”.

كما شهدت خيرسون قصفاً أوكرانياً شديداً أحدث خراباً في البنى التحتية للإقليم، وقالت مصادر روسية، إن القصف الأوكراني تسبب بأضرار في جسر أنطونوف.

رد روسي تكثف روسيا حملاتها العسكرية لتدمير الأسلحة الغربية بعد تسببها بخسائر فادحة في صفوف الجيش الروسي، وأمس الأربعاء أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها المسلحة دمرت أكثر من 100 صاروخ من صواريخ “هيمارس” الأمريكية عند استهدافها مستودع ذخيرة يوم 24 يوليو (تموز) في منطقة دنيبروبتروفسك بدونيتسك.

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الروسية من استمرار الغرب في إرسال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا، قائلة إنه في حال استخدمت القوات الأوكرانية أسلحة أمريكية أو أسلحة حلف الناتو بعيدة المدى في قصف الأراضي الروسية فإن العواقب ستكون أكثر خطورة.

وقال رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف، “إذا استخدمت القوات الأوكرانية راجمات الصواريخ الأمريكية أو غيرها من أسلحة الناتو بعيدة المدى في قصف الأراضي الروسية، فإن العواقب ستكون أكثر خطورة”.

خسائر كبيرة ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا يستمر الحديث عن خسائر كبيرة في صفوف الجيشين الروسي والأوكراني دون تأكيد مطلق للأعداد الحقيقية.



أمس الأربعاء، قالت مشرعة أمريكية لشبكة (سي إن إن) الإخبارية، إن 75 ألف روسي قتلوا أو جرحوا خلال الحرب في أوكرانيا.

وتحدثت الديمقراطية إليسا سلوتكين إلى الشبكة بعد إحاطة سرية مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت سلوتكين: “لقد تم إطلاعنا على أن أكثر من 75 ألف روسي إما قتلوا أو جرحوا، وهو أمر ضخم، لديك كميات لا تصدق من الاستثمار في قواتهم البرية، وأكثر من 80% من قواتهم البرية متعثرة، وهم منهكون”.

وكان أحدث تقدير من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أفاد بأن 15 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب.



ولا توجد أرقام رسمية متاحة من الجانب الروسي عن عدد القتلى في جيشه.

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