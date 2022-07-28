آسايش السليمانية تضبط أكثر من 149 كغم من الكريستال في عمليتين أمنيتين

2022/07/28 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

أعلنت مديرية آسايش محافظة السليمانية، اليوم الخميس، أن قواتها تمكنت خلال عمليتين أمنيتين من ضبط أكثر من 149 كغم من مادة الكريستال المخدرة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات آسايش السليمانية وبناء على تعليمات وتوصيات مؤسسة آسايش الإقليم وضمن حملة لاعتقال تجار المواد المخدرة ومنع تفشي أي صنف من أصناف المواد المخدرة، التي تلحق الضرر بإقتصاد الإقليم وتترك آثاراً سلبية على المجتمع، تمكنت وخلال عمليتين من الاستيلاء على كمية كبيرة من المواد المخدرة".

وبيـّنت أن القوات "استطاعت في العملية الأولى ووفقاً لتحقيقات دقيقة ومتابعات من لدى قوات الآسايش وبناء على أوامر قضائية، من ضبط (92) كغم من مادة الكريستال في تأريخ الـ 2022/6/14 حيث أدخلت هذه المواد إلى الإقليم من خارج الحدود".

وأوضحت أن "قوات الآسايش وضعت يدها في العملية الثانية التي نفذت إثر تحقيقات دقيقة بتاريخ الـ 2022/7/25 في إحدى السيطرات، على (75) كغم من مادة الكريستال المخدرة، كانت مخبأة في عبوات زيوت محركات السيارات".

وتابعت مديرية آسايش محافظة السليمانية أن "المتهم (العملية الثانية) الذي يدعى (ح.ع.م) كردي تولد 1989، كان يروم نقلها من مدينة السليمانية إلى مدن إقليم كردستان الأخرى، وتم توقيفُه بأمر قضائي وفقاً للمادة 25 من قانون المخدرات، وضبطُ المادة المخدرة".

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