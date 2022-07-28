اجتماع نيابي لبحث ومناقشة 5 مشاريع قوانين مهمة

2022/07/28 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادترأس نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، اليوم الخميس، اجتماع نيابي مشترك لعدة لجان، لبحث ومناقشة 5 مشاريع قوانين.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقته (بغداد اليوم) أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ترأس الاجتماع المشترك للجان النيابية (الأمن والدفاع، حقوق الإنسان، النقل والمواصلات)، لبحث ومناقشة عدد من القوانين التالية:

1- مشروع قانون جرائم المعلوماتية. 2- مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. 3- مشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات. 4- مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.5- مشروع قانون وزارة الاتصالات والتكنلوجيا".

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