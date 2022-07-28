وزير الصدر: تظاهرات البرلمان كانت بجزء من التيار الصدري

2022/07/28 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر"، اليوم الخميس، ان تظاهرات ليلة امس واقتحام مبنى مجلس النواب كانت بجزء من التيار الصدري.وقال وزير الصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

هذا واقتحم عدد من المتظاهرين، في وقت سابق من يوم الاربعاء، مبنى مجلس النواب داخل المنطقة الخضراء.ونظم في وقت سابق انصار التيار الصدري، تظاهرات امام المنطقة الخضراء رفضا لترشيح محمد السوداني لرئاسة الوزراء.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، المتظاهرين الى صلاة ركعتين والعودة الى منازلهم سالمين.

وقال الصدر في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، "ثورة اصلاح ورفض للضيم والفساد وصلت رسالتكم وارعبتم الفاسدين".

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