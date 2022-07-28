اغتيال قيادية لحزب العمال من قبل المخابرات التركية في السليمانية

2022/07/28 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت المخابرات التركية، اليوم الخميس، تنفيذها عملية اغتيال لقيادية في حزب العمال الكردستاني بمحافظة السليمانية.

وذكرت المخابرات، في بيان، إنها "قتلت خديجة هزار، عضو المجلس التنفيذي لحزب العمال الكردستاني في عملية بمحافظة السليمانية العراقية".واضاف البيان ان "الفريق المنفذ للعملية عاد لتركيا بسلامة".

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