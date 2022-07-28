2022/07/28 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة، أسفرت عن اصابة ثلاثة اشخاص في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقال المصدر إن "ثلاثة اشخاص نتيجة مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن قطاع 47 في مدينة الصدر".واضاف، ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت شخصين من متسببي المشاجرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاجرة بالاسلحة تنتهي بوقوع ثلاث إصابات شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاجرة بالاسلحة تنتهي بوقوع ثلاث إصابات شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).