تساؤلات وسط اقتحام  الخضراء

2022/07/28 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الحسناوي الم يكن من الافضل لو ان نواب التيار الصدري شكلوا معارضه قويه داخل البرلمان وحكومه ضل تراقب عمل الحكومه الجديده لتعزيز التجربه السياسيه التي لا يمكن ان تتطور دون وجود قطبين موجب هو السلطه وسالب هو المعارضه بدلا عن الانسحاب واستخدام الشارع ؟ رساله المتظاهرين كما افهمها هي لدعم بقاء حكومه تصريف الاعمال […]

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