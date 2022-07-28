2022/07/28 | 12:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OSxmTZz8arI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالكلمة والرسمة تحارب المرأة قضايا المجتمع - يا هلا بالضيف الكاتبة والناشطة المدنية : هديل وديع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالكلمة والرسمة تحارب المرأة قضايا المجتمع - يا هلا بالضيف الكاتبة والناشطة المدنية : هديل وديع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).