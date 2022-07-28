ماكرون يستقبل محمد بن سلمان في خطوة جديدة ل”رد الاعتبار” بعد قضية خاشقجي

2022/07/28 | 12:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم جوريس فيوريتي، ستيوارت وليامز في أول زيارة له لأوروبا منذ اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، يتناول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العشاء الخميس مع الرئيس الفرنسي مع إيمانويل ماكرون، ما يثير غضب المدافعين عن حقوق الإنسان.وتشكل هذه … Readmore

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