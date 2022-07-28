اقتحام الصدريين للبرلمان العراقي يُعقد العملية السياسية ويفتح الباب لسيناريوهات جديدة

2022/07/28 | 12:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاش العراقيون أمس الأربعاء، يوما عصيبا، عقب اقتحام آلاف من أتباع التيار الصدري، المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، ودخول مبنى البرلمان، فيما تبرز عدة سيناريوهات لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

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