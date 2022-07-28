"قطع المياه" في الدار البيضاء.. حقيقة المنشورات

2022/07/28 | 12:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل إعلان السلطات المغربية دخول البلاد في حالة طوارئ مائية ودعوتها لعدم التبذير في استخدام الماء، ظهر على صفحات وحسابات مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يدعي أن السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء قررت قطع المياه يوميا من منتصف الليل وحتى الصباح ضمن إجراءات تقنين أخرى.لكن بلدية الدار البيضاء نفت صحة هذه المنشورات.

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