2022/07/28 | 12:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن عدد الآبار المنجزة خلال العام الحالي 2022، فيما كشفت عن خطط استراتيجية لتنفيذ مشاريع حفر واستصلاح الآبار النفطية. وقالت شركة النفط الوطنية العراقية ، إحدى شركات وزارة النفط، لوكالة الأنباء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط العراقية: وضع خطط استراتيجية لتنفيذ مشاريع حفر واستصلاح الآبار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط العراقية: وضع خطط استراتيجية لتنفيذ مشاريع حفر واستصلاح الآبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).