"سومو": نخطط لتعزيز قدراتنا التصديرية بنحو مليوني برميل نفط يومياً

2022/07/28 | 12:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية "سومو"، عن تحقيق أعلى إيراد نفطي في التأريخ خلال الشهر الماضي، فيما أكدت سعيها لتعزيز القدرات التصديرية بنحو مليوني برميل نفط يومياً.وقال محمد سعدون مدير هيئة أبحاث السوق والتخطيط الاستراتيجي في شركة …

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