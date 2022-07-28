2022/07/28 | 13:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الاجتماع النيابي المشترك برئاسة نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله مع لجان( الأمن والدفاع ، حقوق الانسان ، النقل والمواصلات) لمناقشة مشاريع القوانين التي ستدرج في الجلسات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء الاجتماع النيابي المشترك لمناقشة مشاريع القوانين التي ستدرج في الجلسات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء الاجتماع النيابي المشترك لمناقشة مشاريع القوانين التي ستدرج في الجلسات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).