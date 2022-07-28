متلازمة ستوكهولم او هلنسكي

2022/07/28 | 13:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عقيل الطائي هنا نستعرض بعض السلوكيات هذا الوجع النفسي والشعور بالدونية وعدم القدرة على...

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