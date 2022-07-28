طهران توجه رسالة لواشنطن بشأن الاتفاق النووي

2022/07/28 | 13:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حبت إيران بالجهود الدبلوماسية الأوروبية لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، وأكدت أن على الولايات...

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