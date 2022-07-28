طبيبان يعاقبان بالحبس بسبب خطأ طبي فادح في الكويت

2022/07/28 | 13:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفاع المجني عليه اكد أمام المحكمة أن الضرر ليس فقط جسدياً بل نفسي.

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