لم يتسنّ لها إنهاء فطورها قبل الغوص..ألمانية تتناول الخيار تحت المياه في مصر

2022/07/28 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرة التالية التي ستمارس فيها رياضة الغوص، ربما يجدر بك وضع وجبة خفيفة في جيبك، في حال شعرت بالجوع.بينما يستغرب بعض الأشخاص إمكانية تناول الطعام تحت الماء، تثبت الغواصة الألمانية أميرة باهر، عكس ذلك في مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام".

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