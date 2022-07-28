سومو: 850 الف برميل يوميا ستضاف الى الطاقة التصديرية للعراق خلال 6 اشهر

2022/07/28 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، عن نية وزارة النفط إضافة 850 الف برميل يوميا الى الطاقة التصديرية للعراق خلال 6 اشهر، مضيفة أن وزارة النفط تقوم حاليا بالعمل على إعادة تفعيل ميناء العمية في البصرة من اجل تصدير مليون برميل يوميا في العام 2024.

ويمتلك العراق حاليا، منفذين لتصدير النفط، الأول من البصرة عبر الموانئ ويشكل نسبة 97٪ من اجمالي الصادرات، والآخر ميناء جيهان وهو أنبوب مشترك بين بغداد واربيل ، وتصدر فيه كميات نفط الإقليم التي تبلغ 400 الف برميل يوميا.

وقال مدير هيئة أبحاث السوق والتخطيط الاستراتيجي في شركة سومو، محمد سعدون، لبرنامج واجب الصراحة الذي تبثه قناة العراقية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة النفط تعمل على زيادة القدرة التصديرية خلال 6 اشهر بمقدار 250 الف برميل يوميا عبر تبديل المعدات في المنصات العائمة بميناء البصرة".

وأكد أن العراق يمتلك أنبوبين لتصدير النفط مع تركيا ولكن توقفا بسبب احداث داعش، والان الانبوب الذي يمر من كركوك إلى بيجي ومن ثم تركيا، تقوم شركة المشاريع في وزارة النفط بإعادة تأهيله وخلال 3 اشهر سيدخل الى الخدمة وبطاقة 600 الف برميل يوميا.

ويوجد بين الحكومة الاتحادية وتركيا، خلافات كبيرة نتيجة سماح انقرة، لإقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل عن بغداد، وتوجد الان دعوى قضائية في احدى المحاكم الدولية بين البلدين.

وصدر العراق خلال الشهر الماضي، 3.37 مليون برميل يوميا، والتي جلبت اكثر من 11.3 مليار دولار وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط التي تجاوز معدلها الشهري 112.2 دولار للبرميل.

وأضاف أن مشروع القرض الياباني الذي سيساهم في تفعيل ميناء العمية وانشاء منصة عائمة، والذي سيدخل الخدمة خلال العام 2024، ويمنحنا قدرة تصديرية إضافية مليون برميل يوميا.

وأشار إلى أنه في العام 2026 سيكتمل إعادة تأهيل منصات التصدير في ميناء البصرة، والتي ستضيف 750 الف برميل يوميا.

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