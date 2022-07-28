التخطيط تحصي أعداد طلبات تأييد المطابقة للمركبات خلال 18 شهراً

2022/07/28 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

احصت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، طلبات تأييد المطابقة للمركبات خلال 18 شهراً.

وذكر بيان للوزارة، ان "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تلقى نحو 2550 طلبا من قبل المستوردين لتأييد المطابقة، للمركبات الجديدة المستوردة، وذلك منذ تاريخ دخول المواصفة القياسية العراقية 572 الخاصة بفحص وتقييم المطابقة للمركبات حيّز التنفيذ، في مطلع العام الماضي 2021، لغاية نهاية النصف الاول من العام الجاري 2022".

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، ان "السيارات التي كانت مطابقة للمواصفة بلغ عددها (17988) سيارة"، مشيرا الى "رفض 284 طلبا لم تكن متوافرة على الشروط المطلوبة".

واضاف، ان "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يقوم بارسال كتب تأييد المطابقة للمركبات الجديدة المستوردة، ومرفق معها ارقام هياكل هذه المركبات الى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة لغرض منح اجازة استيراد المركبات المطابقة، فضلا عن إعلام الهيأة العامة للجمارك في وزارة المالية للقيام باجراء اللازم من قبلهم عند وصول المركبات الى المنافذ الحدودية".

واوضح، ان "خدمة تأييد المطابقة تجري الكترونيا بالكامل، عبر المنصة الالكترونية للجهاز، وبالتعاون مع هيأة المواصفات الخليجية (GSO)"، منوها ان "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سيباشر خلال شهر اب المقبل بتقييم المطابقة للدراجات النارية المستوردة، وكذلك منح تأييد المطابقة للمركبات المنتجة محليا بعد استكمال اجراءات اعتماد المواصفة المعملية ودراسة شهادة المطابقة الخاصة بها".

وتابع، ان "المركبات المستعملة، المستوردة، ستكون هي الاخرى خاضعة لمنح تأييد المطابقة، بعد اكمال إعداد المواصفة الخاصة بفحص وتقييم المطابقة لها".

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