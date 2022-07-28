مجلس الخدمة يعلن مباشرة لجنة تعديل سلم الرواتب بمهامها

2022/07/28 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، عن ترشيح ممثلا عنه في لجنة تعديل سلم الرواتب، فيما اشار الى ان اللجنة باشرت بمهامها.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان، إن “مجلس الخدمة رشح مدير عام دائرة البحوث والدراسات الادارية، لعضوية اللجنة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمتخصصة في دراسة التشريعات الخاصة برواتب موظفي الدولة وآليات تطبيقها وامكان ملائمة المعايير الخاصة بتعديلها وتقديم الحلول في معالجة حال التفاوت في تلك الرواتب”.

واضاف ان “اللجنة المشكلة برئاسة وزارة التخطيط وعضوية كل من الأمانة العامة، وزارة المالية، مجلس الخدمة العامة الاتحادي وديوان الرقابة المالية”، مشيرا الى ان “اللجنة باشرت بمهامها لغرض انجاز ما مطلوب منها.

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