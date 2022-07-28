عالية نصيف: شخص من خارج وزارة النقل (تاجر) يتحكم بالوزارة ويعاقب مَن يشاء

2022/07/28 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة

والادعاء العام الى فتح الملفات الخاصة

بوزارة النقل ومعرفة الطريقة التي تدار

بها اليوم من قبل الوزير الحالي، مبينة

أن شخصاً من خارج الوزارة (تاجر) بات

يتحكم بمفاصل ا

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