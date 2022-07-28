"سلام يا مهدي".. يكسر القيود ويوحد الخطاب

2022/07/28 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين النعمة

تساؤلات عن توحد العالم الشيعي بنشيد

للأطفال؟ بين كيف لنشيد ديني فجّر ثورة

جديدة أبطالها الأطفال وكبار السن؟،

مجهضاً كل المؤامرات الاعلامية التي

استهدفت ثقافة الشعوب الإسلامية؟..



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