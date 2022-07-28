قصف صاروخي عنيف يستهدف قاعدة للجيش التركي في دهوك

2022/07/28 | 13:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.كشف مصدر أمني، الخميس، عن سقوط عدة قذائف على قاعدة بامرني للجيش التركي في محافظة دهوك.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قاعدة بامرني للجيش التركي الواقعة بمحافظة دهوك تعرضت لقصف بعدد من قذائف الهاون”.وأضاف أنه “بحسب المعلومات الأولية فأنه القصف لم يسفر عن إصابات أو قتلى، والصواريخ سقطت على محيط القاعدة”.انتهى 25 […]

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