أغنى امرأة في آسيا تخسر نصف ثروتها

2022/07/28 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تظهر علم الصين قرب أحد المباني في بكين © ا ف ب غريغ بايكر بكين (أ ف ب) – أظهر تصنيف لأصحاب المليارات الخميس أن ثروة أغنى امرأة في آسيا شهدت انخفاضا إلى النصف بسبب أزمة العقارات في الصين التي أضعفت القطاع بشدة.وبلغت قيمة ثروة يانغ […]

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