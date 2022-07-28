مئات الهزات الارتدادية في شمال الفيليبين بعد زلزال عنيف

2022/07/28 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلية متضررة بسبب انهيار صخور نجم عن زلزال في بونتوك بشمال الفيليبين في 27 تموز/يوليو 2022 © مكتب إدارة خفض المخاطر الكوارث لإقليم الجبل/اف ب Handout مانيلا (أ ف ب) – ضربت مئات الهزات الارتدادية ليل الأربعاء الخميس شمال الفيليبين على أثر الزلزال القوي الذي وقع الأربعاء ما دفع السكان المنكوبين إلى النوم في […]

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