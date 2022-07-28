2022/07/28 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعها الديوان الملكي السعودي تُظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء قمة في جدة في 16 تموز/يوليو 2022 © الديوان الملكي السعودي/ا ف ب/ارشيف بندر الجلود باريس (أ ف ب) – في أول زيارة له لأوروبا منذ اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، يتناول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العشاء الخميس مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يستقبل محمد بن سلمان في خطوة جديدة لتحسين العلاقات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يستقبل محمد بن سلمان في خطوة جديدة لتحسين العلاقات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).