رئيس مجلس النواب يؤكد ضرورة إيجاد الحلول التي تنسجم مع أهمية المرحلة

2022/07/28 | 14:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على اهمية إيجاد الحلول التي تنسجم مع اهمية المرحلة التي تمر بها البلاد.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل رئيسَ جماعة العدل الكردستانية الشيخ علي بابير، والوفدَ المرافق له”.

وتابع أنه “جرى، خلال اللقاء، مناقشة تطورات المشهد السياسي في البلاد، والتأكيد على ضرورة إيجاد الحلول التي تنسجم مع أهمية المرحلة ومتطلباتها”.

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