2022/07/28 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد كشفت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية، اليوم الخميس، عن “مفقودات” و”أضرار مادية” داخل مقرها في مبنى مجلس النواب بعد اقتحامه من متظاهرين يوم أمس.وبحسب وثيقة رفعها أمين سر لجنة الشهداء والضحايا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية تؤشر “مفقودات” داخل البرلمان بعد ’احداث الخضراء’ المركز الخبري الوطني.

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