انخفاض طفيف بأسعار الغاز في الأسواق الأوروبية!

2022/07/28 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، بنحو طفيف وتم تداول عقود الغاز عند مستوى 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.وكانت أسعار الغاز قد صعدت في تعاملات أمس، إلى مستوى 2500 […]

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