2022/07/28 | 14:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qkf2EMEgGOg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعال انهمر مثل الفرح بنهار العيد | الشاعر خالد الربرابة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تعال انهمر مثل الفرح بنهار العيد | الشاعر خالد الربرابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).