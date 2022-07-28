مؤتمر أمني لمناقشة 3 نقاط مهمة بقضاء طوز خورماتو في صلاح الدين (وثيقة)

2022/07/28 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

عقد، اليوم الخميس، مؤتمر أمني يضم قيادات عسكرية في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وأظهرت برقية امنية حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "المؤتمر عقد لمناقشة 3 اهداف اولها تامين الحدود مع الاقليم ومعالجة ملف الخلايا النائمة وثانيا زيادة التنسيق مع بقية القوات الامنية والحشد وبقية التشكيلات وثالثا زيادة تامين طريق كركوك- بغداد".

وأدناه نص البرقية:

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