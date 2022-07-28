برشلونة يوضح حقيقة بيع حارسه تير شتيجن

2022/07/28 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أثيرت خلال الساعات الماضية، أنباء عن نية إدارة برشلونة، بيع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، في ظل رفض الهولندي فرينكي دي يونج الرحيل، من أجل تسجيل الصفقات الجديدة.

وبحسب مصادر داخل نادي برشلونة، لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الإدارة الرياضية وتشافي هيرنانديز المدير الفني لا يفكران على الإطلاق في التخلي عن تير شتيجن.

وأضافت الصحيفة: "سيظل تير شتيجن الحارس الأول بلا منازع، ومعه إيناكي بينيا الذي سيكون بديله، وهناك ثقة كبيرة من النادي في اللاعب الألماني، على أمل أن يعود هذا الموسم لأفضل مستوياته من جديد".

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة في مرحلة ما، سوف تتحدث مع تير شتيجن لتخفيض راتبه، وهو أمر طبيعي وسيحدث مع العديد من اللاعبين في الفريق.

وأفاد التقرير، بأن إدارة برشلونة ستعمل على بيع بعض اللاعبين، وتخفيض بعض الرواتب، لكن لا توجد أي نية للتفريط في دي يونج.

كما تعمل الإدارة على تفعيل الرافعة الثالثة، والتي من شأنها أن تمنح النادي 100 مليون يورو، وتسهل عملية تسجيل جميع اللاعبين الجدد.

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