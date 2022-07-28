تحالف الفتح يدعو التيار الصدري للحوار وتوضيح مطالبه بعد اقتحام الخضراء

2022/07/28 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادطالب عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الخميس، التيار الصدري بتوضيح مطالبه بعد اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان.وقال الفتلاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "التيار الصدري فاعل اساسي في العملية السياسية حتى وان انسحب منها وقادر على تحريك الشارع، لذلك يتوجب عليه توضيح ما يريده في المرحلة المقبلة من حيث حل البرلمان او حل الحكومة او ترشيح شخصية معينة لرئاسة الوزراء"، مؤكدا ان "جميع هذه الأمور يمكن حلها بالجلوس حول طاولة الحوار".واضاف، انه "اذا بقي الوضع على ماهو عليه اليوم وحالة عدم الثقة فإن هذا الأمر سينعكس سلباً على الوضع العام للبلد، ولن نشهد اي تقدم في جميع المجالات بل على العكس سيكون هنالك تدهور وهو مالا يرغب به الجميع".هذا واقتحم عدد من المتظاهرين، في وقت سابق من يوم الاربعاء، مبنى مجلس النواب داخل المنطقة الخضراء.ونظم في وقت سابق انصار التيار الصدري، تظاهرات امام المنطقة الخضراء رفضا لترشيح محمد السوداني لرئاسة الوزراء.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، المتظاهرين الى صلاة ركعتين والعودة الى منازلهم سالمين.

وقال الصدر في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، "ثورة اصلاح ورفض للضيم والفساد وصلت رسالتكم وارعبتم الفاسدين".

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