2022/07/28 | 14:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، جلسته الثامنة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان.وذكر بيان لمجلس القضاء، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم خلال الاجتماع اقرار خطة توزيع خريجي المعهد القضائي الدورة (42) وفق احتياجات رئاسات الاستئناف وانتداب بعض السادة القضاة واعضاء الادعاء العام حسب مقتضيات العمل”.واضاف انه “كما […]

ظهرت المقالة تعرف على قرارات مجلس القضاء لهذا اليوم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على قرارات مجلس القضاء لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على قرارات مجلس القضاء لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).