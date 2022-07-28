2022/07/28 | 14:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PQmm5IfW6FY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #الناصرية تبكي.. غضب وحزن خلال تشييع عامل بلدية استشهد أثناء تأدية الواجب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #الناصرية تبكي.. غضب وحزن خلال تشييع عامل بلدية استشهد أثناء تأدية الواجب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).