اول ظهور لبايدن بعد شفاءه من كورونا وآراء البعض ترجح بأنه روبوت!

2022/07/28 | 14:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب مستخدمو “تويتر” بالحيرة من أول ظهور علني للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تعرضه لكوفيد-19.وسجل بايدن قبل يومين رسالة فيديو تضمنت يبن أمور أخرى انتقادات لسلوك سلفه دونالد ترامب خلال أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.لكن كثيرين من مستخدمي … Readmore

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