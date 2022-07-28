كيم جونغ أون يقول إنه مستعد لاستخدام رادعه النووي في أي مواجهة عسكرية مقبلة

2022/07/28 | 14:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الخميس إن بلاده “مستعدة لتعبئة” ردعها النووي في أي مواجهة عسكرية مقبلة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، كما أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس.وحذّرت واشنطن وسيول مرارا من أن بيونغ يانغ … Readmore

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