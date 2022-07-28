تصل إلى ٥٠ مليونا.. الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف

2022/07/28 | 14:58 - المصدر: وكالة خبر

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أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من ٥ مليون وحتى ٥٠ مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبين و سلف العقود تبلغ ٥ و ١٠ مليون وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات .

واضاف ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

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