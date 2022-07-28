2022/07/28 | 14:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت صحة قضاء سوران في محافظة اربيل ، اليوم الخميس، إصابة 30 شخصاً بينهم أفراد بيشمركة جراء حادث تصادم بين حافلتين في القضاء.

وقالت المديرية في بيان، إن “الحادثة وقع، صباح اليوم، في منطقة كلي علي بك بقضاء سوران”، موضحة أن “الحافلة الاولى كانت تقل طلابا والثانية تقل جنودا من البيشمركة”.

وبينت أن “الحادث تسببت باصابة 30 شخصا، من الجانبين”، مشيرة الى “نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. اصطدام حافلتين يخلف 30 جريحا بينهم افراد بيشمركة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. اصطدام حافلتين يخلف 30 جريحا بينهم افراد بيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).