مجلس القضاء يقر مقترحات معالجة الاشكاليات بين المركز والاقليم في القضايا القانونية المعروضة على مختلف المحاكم

2022/07/28 | 14:58 - المصدر: وكالة خبر

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اقر مجلس القضاء الاعلى مقترحات معالجة الاشكاليات بين المركز والاقليم في القضايا القانونية المعروضة على مختلف المحاكم.

وذكر بيان لاعلام المجلس ,ان مجلس القضاء الاعلى عقد جلستة الثامنة ,اليوم الخميس, برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم اقرار خطة توزيع خريجي المعهد القضائي الدورة (42) وفق احتياجات رئاسات الاستئناف وانتداب بعض القضاة واعضاء الادعاء العام حسب مقتضيات العمل “.

واقر المجلس المقترحات المقدمة من اللجنة المشتركة للتعاون في معالجة الاشكاليات بين المركز والاقليم في القضايا القانونية المعروضة على مختلف المحاكم”.

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