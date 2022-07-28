مقترح بشإن التحَّول الاقتصادي

2022/07/28 | 15:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عقيل جبر المحمداوي بسبب عدم استقرار الوضع الاقتصادي والمالي وضعف مبادرات ومؤشرات التنمية الحقيقية...

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