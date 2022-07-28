2022/07/28 | 15:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت مصادر، ‏الخميس‏، 28‏ تموز‏، 2022 عن صراع بين الأحزاب والكتل السنية حول وزارتي...

ظهرت المقالة حرب طاحنة خلف الكواليس حول وزارات المكون السني أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب طاحنة خلف الكواليس حول وزارات المكون السني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب طاحنة خلف الكواليس حول وزارات المكون السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).