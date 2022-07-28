2022/07/28 | 15:01 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع جديد في إصابات ووفيات "الحمّى النزفية" و"الكوليرا" في العراق) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع جديد في إصابات ووفيات "الحمّى النزفية" و"الكوليرا" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).