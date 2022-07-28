2022/07/28 | 15:02 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط قذيفة بالقرب من معسكر بامرني التركي في دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/28 | 15:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط قذيفة بالقرب من معسكر بامرني التركي في دهوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط قذيفة بالقرب من معسكر بامرني التركي في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).