2022/07/28 | 15:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية أمنية جنوب قضاء القائم.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة من الجيش والحشد الشعبي شرعت بعملية تفتيش جنوب قضاء القائم".وأضافت، أنه "تمَّ تفتيش مناطق (جنوب شرق حقول عكاز الغازية وغابة مناخ وبنيان سحالي وضايع) فقد تمًَ تدقيق معلومات الأشخاص الموجودين وتفتيش المنازل المتروكة في الصحراء وبعض الأودية".وتابعت، أن "الجيش والحشد يواصلان عملياتهما الاستباقية في إطار ستراتيجي لإنهاء أي وجود لفلول داعش ضمن قواطع المسؤولية في محافظة الأنبار".





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