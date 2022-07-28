الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين اثنين في محافظتين

2022/07/28 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

اليوم الخميس، القبض على ارهابيين

اثنين في الأنبار وجنوبي بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته

وكالة نون الخبرية، أنه "بعمليتين

منفصلتين وبمعلومات دقيقة لشعبت

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