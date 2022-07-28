"اراضي البستنة".. لجنة حكومية تدرس واقع حال الأراضي المشغولة بالسكن

2022/07/28 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذَّرت وزارة الزراعة، اليوم الخميس،

من تأثّر الإنتاج الزراعي في حال

الاستمرار بعمليات التجريف، فيما دعت

الجهات المعنية الى الإسراع بإيجاد

الحلول.

وقال الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد

الحسين، إن "التج

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