بينها يخص الترقية.. القضاء يصدر سلسلة قرارات جديدة

2022/07/28 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم

الخميس، سلسلة قرارات جديدة في جلسته

الثامنة لسنة 2022.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "المجلس عقد جلستة

الثامنة صباح اليوم، برئاسة رئيس محكمة

الت

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